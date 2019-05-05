Путин поручил провести полноформатное расследование авиапроисшествия в Шереметьево, оказать помощь пострадавшим - Кремль

Президент РФ Владимир Путин дал поручение провести полномасштабное расследование инцидента, произошедшего с самолетом SSJ100 в "Шереметьево" и оказать необходимую помощь пострадавшим, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу".

"Президент дал необходимые указания для проведения полноформатного расследования этой катастрофы. Даны также поручения по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим", - сказал Д.Песков.

"Президент глубоко соболезнует всем, кто потерял родных и близких в этом авиапроисшествии", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

По информации СКР, в результате аварийной посадки и пожара Superjet-100 в "Шереметьево" погибли 13 человек, в том числе двое детей.