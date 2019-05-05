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СНГ 05.05.2019 23:13

Путин поручил провести полноформатное расследование авиапроисшествия в Шереметьево, оказать помощь пострадавшим - Кремль

Президент РФ Владимир Путин дал поручение провести полномасштабное расследование инцидента, произошедшего с самолетом SSJ100 в "Шереметьево" и оказать необходимую помощь пострадавшим, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу".

"Президент дал необходимые указания для проведения полноформатного расследования этой катастрофы. Даны также поручения по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим", - сказал Д.Песков.

"Президент глубоко соболезнует всем, кто потерял родных и близких в этом авиапроисшествии", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

По информации СКР, в результате аварийной посадки и пожара Superjet-100 в "Шереметьево" погибли 13 человек, в том числе двое детей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ШЕРЕМЕТЬЕВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]