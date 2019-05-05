СКР: в результате аварийной посадки Superjet-100 погибли 13 человек, в том числе двое детей

В результате жесткой посадки Superjet-100 в московском аэропорту "Шереметьево" погибли 13 человек, в том числе двое детей, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых 2 детей", - сказала С.Петренко в воскресенье "Интерфаксу".

Она отметила, что следствие рассматривает различные версии произошедшего. "Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных", - сказала С.Петренко.

По ее словам, расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел ведомства.

"Вскоре следователи приступят к опросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. Будет изучена необходимая техническая документация", - сказала представитель СК.

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По данным источника "Интерфакса", самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку: лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

Пассажиры и экипаж эвакуировались по аварийному трапу. Столичное управление СК на транспорте расследует уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц).