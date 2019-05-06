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Палестинские группировки и Израиль договорились о прекращении огня

Лидеры палестинских группировок и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, сообщают СМИ с места событий со ссылками на собственные источники.

Посредником при заключении соглашения выступил Египет, оно вступило в силу с 04:30 по местному времени (05:30).

Израильская сторона не подтвердила сообщение о соглашении, однако, как отмечают наблюдатели, она также не подтверждала аналогичные договоренности ранее.

СМИ сообщают, что с 04:30 боевые действия сторон прекращены.

Обострение ситуации с взаимными обменами ракетными ударами началось в субботу минувшей недели. В результате ракетных обстрелов израильской территории погибли не менее трех мирных граждан Израиля.

Итогами ударов израильских ВВС по сектору Газа стала гибель 23 палестинцев, 10 из них - боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ, ОГОНЬ, ПРЕКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]