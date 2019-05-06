Лавров второй раз встретится с Помпео, среди тем для обсуждения - Венесуэла, Украина и Сирия

Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео проведут в понедельник переговоры в финском Рованиеми, главной темой встречи станет Венесуэла.
"Обсуждать мы будем Венесуэлу, но не только Венесуэлу, у нас достаточно насыщенная повестка дня", - заявил С.Лавров накануне, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой.
"Проблем много, задач, которые требуют решения в международном плане на мировой арене, задач, связанных с безопасностью, глобальной и региональной, тоже немало, и в большинстве этих задач взаимодействие России и Соединённых Штатов может сыграть существенную, позитивную роль", - отметил глава МИД РФ.
По его словам, Россия готова к взаимодействию, будет настаивать на выработке общих подходов.
Министры прибудут в Рованиеми для участия в заседание Арктического совета. Эта будет вторая личная встреча С.Лаврова и М.Помпео, предыдущая состоялась в июле прошлого года на "полях" российско-американского саммита в Хельсинки.
Как сообщил ранее "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков, на повестке дня предстоящих переговоров, помимо Венесуэлы, также ситуация в Сирии и на Украине. По его словам, "если останется время, министры могут коснуться и двусторонней тематики".
На прошлой неделе главы внешнеполитических ведомств России и США провели телефонный разговор, по итогам которого С.Лавров заявил, что позиции двух стран по Венесуэле несовместимы.
"Договорились контакты продолжать, в том числе и по Венесуэле, но я не вижу, как можно совместить позиции, с одной стороны - наши, опирающиеся на устав ООН, на принципы и нормы международного права, а с другой стороны - позицию США, которые из Вашингтона назначают исполняющего обязанности президента другой страны", - заявил С.Лавров журналистам в Ташкенте в минувший четверг.
"Позиции несовместимы, но разговаривать мы готовы", - подчеркнул министр.
В госдепартаменте США, в свою очередь, заявили, что М.Помпео в разговоре с С.Лавровым призвал Россию прекратить поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Госсекретарь подчеркнул, что вмешательство России и Кубы дестабилизирует (ситуацию - ИФ) в Венесуэле, а также российско-американские двусторонние отношения", - говорилось в заявлении госдепартамента.
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