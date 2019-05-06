Иностранные наблюдатели аккредитованы на выборы президента в Казахстане - ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана в понедельник приняла постановление об аккредитации международных наблюдателей на внеочередные президентские выборы, которые пройдут в стране 9 июня.
"29 апреля, 2 и 3 мая 2019 года поступили представления МИД Казахстана для аккредитации Центральной избирательной комиссией 45 наблюдателей, из которых семь наблюдателей в составе миссии наблюдателей от СНГ, 12 - в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, 22 наблюдателя - от МПА СНГ и четыре наблюдателя в составе миссии наблюдателей от ОИС", - сказала член ЦИК Зауреш Баймолдина на заседании комиссии.
Она отметила, что миссию наблюдателей от СНГ возглавит председатель исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, группу наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ - руководитель секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.
Миссию по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ возглавит генеральный консул Польши в Нью-Йорке Уршула Гацек, миссию наблюдателей от ШОС - генсек организации Владимир Норов.
Миссию наблюдателей от Организации исламского сотрудничества возглавит посол, директор департамента по политическим вопросам ОИС Махмуд Аль Раиси.
З.Баймолдина уточнила, что предполагается направление более 700 краткосрочных наблюдателей от миссий СНГ и БДИПЧ ОБСЕ.
Кроме этого, по информации ЦИК, в МИД Казахстана на аккредитацию для освещения выборов поданы 53 заявки от зарубежных корреспондентов.
"В целом, в МИД на постоянной основе аккредитованы 94 журналиста 28 иностранных СМИ", - сказала представитель комиссии.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Начальник генштаба Беларуси проведет переговоры в Азербайджане
Замглавы МИД Азербайджана примет участие во встрече стран «Вышеградской четверки» и «Восточного партнерства» в Братиславе
Просроченные кредиты банков и НБКО Азербайджана на начало апреля 2019г составили около 12% - ЦБ
ГААД отбирает частных инвесторов для строительства автодорог
Микроавтобус с юными спортсменами перевернулся в Азербайджане, погиб один ребенок, еще семеро, включая тренера, получили ранения - Минздрав
СКР подтвердил гибель 41 человека в авиакатастрофе в "Шереметьево"
СКР: в результате аварийной посадки Superjet-100 погибли 13 человек, в том числе двое детей
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку состоялась церемония возложения цветов на Мемориальном кладбище
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил режим работы трех филиалов
В Нахичевани прошел заключительный тур Олимпиады по русскому языку и литературе - 2019
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР