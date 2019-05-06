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СНГ 06.05.2019 09:19

Иностранные наблюдатели аккредитованы на выборы президента в Казахстане - ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана в понедельник приняла постановление об аккредитации международных наблюдателей на внеочередные президентские выборы, которые пройдут в стране 9 июня.

"29 апреля, 2 и 3 мая 2019 года поступили представления МИД Казахстана для аккредитации Центральной избирательной комиссией 45 наблюдателей, из которых семь наблюдателей в составе миссии наблюдателей от СНГ, 12 - в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, 22 наблюдателя - от МПА СНГ и четыре наблюдателя в составе миссии наблюдателей от ОИС", - сказала член ЦИК Зауреш Баймолдина на заседании комиссии.

Она отметила, что миссию наблюдателей от СНГ возглавит председатель исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, группу наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ - руководитель секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

Миссию по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ возглавит генеральный консул Польши в Нью-Йорке Уршула Гацек, миссию наблюдателей от ШОС - генсек организации Владимир Норов.

Миссию наблюдателей от Организации исламского сотрудничества возглавит посол, директор департамента по политическим вопросам ОИС Махмуд Аль Раиси.

З.Баймолдина уточнила, что предполагается направление более 700 краткосрочных наблюдателей от миссий СНГ и БДИПЧ ОБСЕ.

Кроме этого, по информации ЦИК, в МИД Казахстана на аккредитацию для освещения выборов поданы 53 заявки от зарубежных корреспондентов.

"В целом, в МИД на постоянной основе аккредитованы 94 журналиста 28 иностранных СМИ", - сказала представитель комиссии.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ, АККРЕДИТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]