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На президентских выборах в Северной Македонии победу одержал кандидат от правящей партии - СМИ

Выдвиженец от правящего в Северной Македонии Социал-демократического союза Стево Пендаровски после подсчета 99% голосов одержал победу во втором туре президентских выборов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на государственную избирательную комиссию.

"Результаты президентских выборов означают гарантированный путь для всех нас - народа, семей, страны - в сообщество НАТО и Европейского союза, к которым мы принадлежим", - заявил С.Пендаровски после объявления о победе.

По данным избирательной комиссии, С.Пендаровски завоевал 52% голосов. Его соперница - представитель оппозиционной партии ВМПО-ДПМНЕ Гордана Силяновски-Давкова - получила 45% голосов.

Bloomberg в свою очередь отмечает, что хотя пост президента в Северной Македонии во многом носит церемониальный характер, однако при этом президент выдает мандат на формирование правительства, а также может ветировать законы. Таким образом, уточняет агентство, президент обладает достаточными полномочиями, чтобы облегчить или, наоборот, затруднить процесс выстраивания более тесных отношений между Северной Македонией и ЕС.

В начале февраля 2019 года парламент Греции после решения Македонии о смене названия на Северную Македонию одобрил меру, которая позволяет стране стать членом НАТО. Греция из-за споров о названии Македонии блокировала вступление страны в НАТО более чем на 10 лет.

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Тэги: СЕВМАКЕДОНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]