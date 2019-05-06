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Дальнее зарубежье 06.05.2019 09:32

США наращивают военную группировку на Ближнем Востоке для противодействия политике Ирана - Болтон

Соединенные Штаты для противодействия политике Ирана разместят на Ближнем Востоке бомбардировщики и направляют в регион ударную авианосную группировку, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"В ответ на ряд тревожных признаков эскалации и в качестве предупреждения Соединенные Штаты развертывают авианосную ударную группу США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и целевую группу бомбардировщиков в зоне ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке",- говорится в заявлении политика.

В нем отмечается, что этот шаг преследует цель "подать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или их союзников столкнется с беспощадной силой".

Дж.Болтон заявил, что хотя "Соединенные Штаты не стремятся к войне с иранским режимом", но находятся в постоянной готовности "ответить на любое нападение, будь то с помощью посредников, Корпуса Стражей Исламской революции или регулярных иранских сил".

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Тэги: США, БОЛТОН, ИРАН, ДАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]