США наращивают военную группировку на Ближнем Востоке для противодействия политике Ирана - Болтон

Соединенные Штаты для противодействия политике Ирана разместят на Ближнем Востоке бомбардировщики и направляют в регион ударную авианосную группировку, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"В ответ на ряд тревожных признаков эскалации и в качестве предупреждения Соединенные Штаты развертывают авианосную ударную группу США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и целевую группу бомбардировщиков в зоне ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке",- говорится в заявлении политика.

В нем отмечается, что этот шаг преследует цель "подать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или их союзников столкнется с беспощадной силой".

Дж.Болтон заявил, что хотя "Соединенные Штаты не стремятся к войне с иранским режимом", но находятся в постоянной готовности "ответить на любое нападение, будь то с помощью посредников, Корпуса Стражей Исламской революции или регулярных иранских сил".