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Регион 06.05.2019 09:46

США назвали намерения Турции начать бурение на шельфе исключительной экономической зоны Кипра провокационными

Соединенные Штаты призвали турецкие власти отказаться от планов начать буровые работы на шельфе в исключительной экономической зоне Кипра во избежание эскалации напряженности.

"США глубоко обеспокоены заявлением Турции о намерениях начать буровые операции на шельфе в районе, объявленном Республикой Кипр его исключительной экономической зоной. Этот шаг является в высшей степени провокационным и может привести к росту напряженности в регионе", - говорится в распространенном заявлении американского госдепартамента.

В нем отмечается, что Соединенные Штаты "требуют от турецких властей прекратить эти операции и призывают все стороны к сдержанности".

Ранее сообщалось, что на шельфе в исключительной экономической зоне Кипра обнаружены запасы газа, Турция уже направила в этот район специальное судно для буровых работ.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ-КИПР, БУРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]