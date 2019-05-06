В Баку состоялась церемония возложения цветов на Мемориальном кладбище

4 мая 2019 года сотрудники представительства Россотрудничества в Азербайджане – Российского информационно-культурного центра (РИКЦ), их дети, совместно с представителями Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике, Русской общины Азербайджана, Ассоциации русской молодежи Азербайджана и Землячества казаков Азербайджана провели субботник по наведению порядка на воинском мемориальном захоронении на Ясамальском кладбище города Баку.

Вот уже несколько лет представительство Россотрудничества в Азербайджане – РИКЦ шефствует над этим мемориальным кладбищем. Здесь захоронено более 250 участников Великой Отечественной войны. Как известно, в Азербайджане в годы войны находилось множество госпиталей, где проходили лечение фронтовики. К сожалению, не все они восстановились, и навечно остались в Азербайджане.

Всем известно, что Азербайджан внес значительный вклад в победу над фашистскими захватчиками. Все, кто скончались в госпиталях от тяжелых ранений, в основном были участниками битвы за Кавказ, фактически за азербайджанскую нефть, в 1942 – 1943 годах.

7 мая 2019 года в РИКЦ в городе Баку все желающие смогут принять участие в Диктанте Победы.

9 мая состоится церемония чествования героев у памятника на Наримановском кладбище города Баку. В ней ежегодно принимают участие представители дипломатического корпуса, жители города Баку.

Вот уже несколько лет в Азербайджане общественные организации российских соотечественников организуют акцию «Бессмертный полк», в которой участвуют тысячи человек.