Манат подешевел к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 6 мая ЦБА установил 1,9026 манат/1EUR (3 мая - 1,8986 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 6 мая сохранил 0,026 манат/1RUB.

А.Мамедов