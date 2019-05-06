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Внешняя политика 06.05.2019 09:31

Замглавы МИД Азербайджана примет участие во встрече стран «Вышеградской четверки» и «Восточного партнерства» в Братиславе

Замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев отправится в понедельник с рабочим визитом в Словакию, сообщила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«М.Мамедгулиев отправится с рабочим визитом в Братиславу для участия в совместной встрече государств «Вышеградской четверки», «Восточного партнерства» и стран-партнеров ЕС", - сообщила А.Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».

В Вышеградскую группу входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Все страны группы в 2004 году вступили в Евросоюз.

Проект «Восточное партнерство» является инициативой ЕС и предусматривает повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.

Ф.Исазаде

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Тэги: БРАТИСЛАВА, МИД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]