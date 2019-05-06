Начальник генштаба Беларуси проведет переговоры в Азербайджане

Глава Генштаба – первый заместитель министра обороны генерал-майор Беларуси Олег Белоконев прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«О.Белоконев прибыл с официальным визитом в Азербайджан по приглашению начальника генштаба – замминистра обороны генерал-полковника Наджмеддина Садикова»,- говорится в сообщении.

О повестке визита белорусского военачальника не сообщается.

Ф.Исазаде