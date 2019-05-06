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Оборона 06.05.2019 09:40

Начальник генштаба Беларуси проведет переговоры в Азербайджане

Глава Генштаба – первый заместитель министра обороны генерал-майор Беларуси Олег Белоконев прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«О.Белоконев прибыл с официальным визитом в Азербайджан по приглашению начальника генштаба – замминистра обороны генерал-полковника Наджмеддина Садикова»,- говорится в сообщении.

О повестке визита белорусского военачальника не сообщается.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ГЕНШТАБ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]