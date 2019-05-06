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Дальнее зарубежье 06.05.2019 10:27

Вице-премьер Китая сокращает визит в США после объявления Трампом новых тарифов - СМИ

Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в Вашингтон в четверг - на три дня позже запланированного срока, однако продлит пребывание в США только на один день, сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на свои источники в понедельник.

Ранее The Washington Post привело мнение своих информированных источников, что из-за объявленных президентом Дональдом Трампом новых тарифах на китайские товары визит китайской делегации во главе с Лю Хэ для переговоров по торговому соглашению может быть отменен.

Теперь возможность заключения торгового соглашения между США и Китаем в мае вызывает сомнения, пишет The Washington Post.

"Поворот к жесткой линии противоречит недавнему оптимизму администрации, и это расстраивает планы на потенциально заключительный раунд переговоров на этой неделе", - говорится в публикации.

В воскресенье Д.Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что с пятницы текущей недели увеличивает тарифы на ряд товаров китайского производства с 10% до 25%, а в ближайшей перспективе готовится обложить 25-процентной пошлиной остальные товары импорта из Китая.

Причиной введения новых пошлин, пишет The Washington Post, может быть то, что Д.Трамп считает, что китайская сторона пытается внести изменения в практически готовое соглашение.

Так, президент написал в воскресенье в Twitter: "Торговая сделка с Китаем продолжается, но слишком медленно, так как они пытаются передоговориться. Нет!".

Газета отмечает, что, хотя китайские представители согласились увеличить закупки американской продукции, они не хотят идти на серьезные уступки по ключевым претензиям США, в том числе по вопросу о субсидиях, которые Пекин выделяет своим привилегированным компаниям.

Со своей стороны, китайские чиновники настаивают на том, чтобы США отменили все тарифы, которые США ввели в прошлом году, что Д.Трамп пока отказывается сделать.

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Тэги: КИТАЙ, ВИЦЕ/ПРЕМЬЕР, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]