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Транспорт и связь 06.05.2019 10:09

ГААД отбирает частных инвесторов для строительства автодорог

Государственное агентство автомобильных дорог (ГААД) Азербайджана рассчитывает привлечь местные и иностранные частные компании к реализации инвестиционных проектов по развитию автомобильной инфраструктуры, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГААД.

В частности, компании приглашаются к сотрудничеству по проектам: расширение до 4 полос участка автомобильной дороги R6 Тагиев – Сахиль; строительство автодороги второй технической категории Губа-Шамахы; строительство автодороги Шамахы-Ахсу с условием прохождения его через Шамахинский перевал.

«Реализация этих проектов при участии частных компаний нацелена на развитие в Азербайджане логистики и торговли в соответствии со Стратегической дорожной картой, и будет осуществляться по принципу «построй – эксплуатируй - передай»»,- отметили в ГААД.

Н.Аббасова

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Тэги: ГААД, КОМПАНИИ, ОТБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]