ГААД отбирает частных инвесторов для строительства автодорог

Государственное агентство автомобильных дорог (ГААД) Азербайджана рассчитывает привлечь местные и иностранные частные компании к реализации инвестиционных проектов по развитию автомобильной инфраструктуры, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГААД.

В частности, компании приглашаются к сотрудничеству по проектам: расширение до 4 полос участка автомобильной дороги R6 Тагиев – Сахиль; строительство автодороги второй технической категории Губа-Шамахы; строительство автодороги Шамахы-Ахсу с условием прохождения его через Шамахинский перевал.

«Реализация этих проектов при участии частных компаний нацелена на развитие в Азербайджане логистики и торговли в соответствии со Стратегической дорожной картой, и будет осуществляться по принципу «построй – эксплуатируй - передай»»,- отметили в ГААД.

Н.Аббасова