Просроченные кредиты банков и НБКО Азербайджана на начало апреля 2019г составили около 12% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций Азербайджана в январе-марте 2019 года вырос на 0,3% - до 13 млрд 58 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало апреля составляет 1 млрд 558 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2018 года на 1,7%) или 11,9% всех кредитов.

На 31 марта 2019 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 103,7 млн манатов (рост на 0,3%) или 16,1% всех кредитов, частными банками – 10 млрд 610,7 млн манатов (рост на 0,8%) или 81,3% всех кредитов. Остальное приходится на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема кредитов, выданных на начало апреля 2019 года на кредиты в национальной валюте приходится 8 млрд 259,1 млн манатов (рост на 2,3%), в иностранной валюте - 4 млрд 798,9 млн манатов (спад на 3%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец марта 2019 года составляет 36,8% (на конец 2018г - 38%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 31 марта 2019 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 310,7 млн манатов (17,7% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 444,1 млн манатов (3,4%), сельское хозяйство и переработку – 477,1 млн манатов (3,7%), строительство и недвижимость – 370,2 млн манатов (2,8%), промышленность и производственный сектор – 748,7 млн манатов (5,7%), транспорт и связь - 1 млрд 357,9 млн манатов (10,4%), на домохозяйства - 5 млрд 432,2 млн манатов (41,6%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в первом квартале 2019 года вырос на 2,1%.

А. Мамедов