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Дальнее зарубежье 06.05.2019 10:42

Оппозиционный кандидат, представитель левоцентристов Кортисо побеждает на президентских выборах в Панаме

Бывший министр сельского хозяйства, выдвиженец от оппозиции Лаурентино Кортисо в ночь на понедельник заявил о победе на президентских выборах, которые состоялись в Панаме в воскресенье.

Заявление прозвучало на момент, когда было подсчитано 95% бюллетеней.

Избирательная комиссия Панамы называет Л.Кортисо лидером гонки и "виртуальным победителем", поскольку официально результаты президентских выборов планируется объявить в четверг.

Л.Кортисо представляет левоцентристский альянс "Объединяя силы".

Уходящий президент Панамы Хуан Карлос Варела уже позвонил Л.Кортисо и поздравил его с победой на выборах.

Основной соперник Л.Кортисо правоцентрист Ромуло Ру от коалиции "Путь к пробуждению" ранее заявлял, что не признает итогов воскресных выборов. "Разрыв крайне мал, поэтому давайте дождемся окончательных результатов", - сказал он.

Наблюдатели называют это голосование историческим, ввиду малого разрыва - в два процентных пункта - между лидером и его основным конкурентом.

Нынешнее голосование в Панаме стало первым с момента внесения в прошлом году изменений в избирательное законодательство страны, которые в частности предусматривали ограничение сроков и объемов финансирования избирательных кампаний.

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Тэги: ПАНАМА, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]