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Происшествия 06.05.2019 10:25

Микроавтобус с юными спортсменами перевернулся в Азербайджане, погиб один ребенок, еще семеро, включая тренера, получили ранения - Минздрав

В результате дорожно-транспортного происшествия в Сальянском районе Азербайджана один ребенок погиб, еще семеро получили ранения.

Микроавтобус марки «Merсedes Vito», перевозивший юных спортсменов из Ширванского района в Джалилабадский район на турнир по вольной борьбе, перевернулся на территории Сальянского района. За рулем микроавтобуса был тренер команды.

«В результате ДТП один ребенок погиб, еще семеро, включая водителя микроавтобуса, получили ранения различной степени»,- сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудник пресс-службы Минздрава Сафая Ахмедова.

По ее словам, состояние одного из раненных оценивается как стабильно тяжелое.

По факту ведется расследование.

Ф.Исазаде

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Тэги: ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]