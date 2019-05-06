«Кнопку тревоги» установят в учреждениях профобразования Азербайджана

Кабинет министров Азербайджана с целью охраны недвижимости и территории государственных профессиональных учебных заведений принял решение об установке «кнопки тревоги» в таких объектах.

Согласно постановлению кабмина, «кнопка тревоги» будет устанавливаться по договору с Главным управлением охраны министерства внутренних дел Азербайджана.

По согласованию министерства финансов и МВД, в 2019 году «кнопка тревоги» будет устанавливаться за счет средств, предусмотренных в госбюджете для структур, которым подотчетны профессиональные учебные заведения.

С 2020 года предписано учитывать средства на такие цели в госбюджете Азербайджана.

Б.Рустамбеков