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СНГ 06.05.2019 10:33

"Черные ящики" потерпевшего катастрофу в Шереметьево "Суперджета" обнаружены и переданы специалистам МАК - источник

В "Шереметьево" найдены оба "черных ящика" аварийного "Суперджета", они в нормальном состоянии, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.

"Обнаружены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки оба бортовых самописца - речевой и параметрический. Их состояние приемлемое для расшифровки", - сказал источник.

Расшифровкой "черных ящиков" займется МАК. "Расшифровка может занять от двух недель до месяца", - сказал источник.

Более 40 человек погибли в результате пожара на борту самолёта SSJ-100, который вечером в воскресенье, 5 мая вылетел в Мурманск из Москвы, но вскоре вернулся в аэропорт "Шереметьево" и загорелся во время аварийной посадки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ШЕРЕМЕТЬЕВО, САМОЛЕТ, САМОПИСЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]