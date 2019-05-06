"Черные ящики" потерпевшего катастрофу в Шереметьево "Суперджета" обнаружены и переданы специалистам МАК - источник

В "Шереметьево" найдены оба "черных ящика" аварийного "Суперджета", они в нормальном состоянии, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.

"Обнаружены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки оба бортовых самописца - речевой и параметрический. Их состояние приемлемое для расшифровки", - сказал источник.

Расшифровкой "черных ящиков" займется МАК. "Расшифровка может занять от двух недель до месяца", - сказал источник.

Более 40 человек погибли в результате пожара на борту самолёта SSJ-100, который вечером в воскресенье, 5 мая вылетел в Мурманск из Москвы, но вскоре вернулся в аэропорт "Шереметьево" и загорелся во время аварийной посадки.