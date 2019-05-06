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Дальнее зарубежье 06.05.2019 11:03

Трамп заверил Израиль в полной поддержке на фоне ситуации в Секторе Газа

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон полностью поддерживает Израиль на фоне обострения конфликта между израильтянами и палестинцами.

"Израиль пострадал от смертоносных ракетных ударов со стороны террористических группировок ХАМАС и "Исламский джихад". Мы на 100% поддерживаем Израиль в стремлении защитить граждан", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

"Обращаюсь к жителям Газы: эти террористические атаки против Израиля не принесут вам ничего, кроме новых несчастий. Прекращение насилия и работа над мирным урегулированием возможны!" - добавил президент США.

Обострение ситуации, обмены ракетными ударами начались в субботу. В результате ракетных обстрелов израильской территории погибли не менее трех мирных граждан Израиля.

Итогами ударов израильских ВВС по сектору Газа стала гибель 23 палестинцев, 10 из них - боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

Ранее в понедельник сообщалось, что представители Израиля и Сектора Газа договорились о прекращении огня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, БЛИЖВОСТОК, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]