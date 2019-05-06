Банки в Азербайджане увеличили в I квартале число банкоматов на 1%, pos-терминалов на 0,6%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 марта 2019 года составляет 2,524 тыс. единиц, что на 1% больше показателя на конец 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 1 апреля 2019 года в Баку установлено 1,349 тыс. банкоматов (рост в отчетный период на 1,2%), в регионах – 1,185 тыс. банкомат (рост на 0,7%).

По данным ЦБА, по состоянию на 1 апреля 2019 года число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 66,401 тыс. единиц, что на 0,6% больше показателя на начало 2019 года.

При этом в Баку установлено 39,703 тыс. pos-терминалов (рост на 2%), в регионах – 26,698 тыс. (спад на 1,35%).

В объектах розничной торговли установлено 64,985 тыс. или 97,9% всех POS-терминалов.

Б.Рустамбеков