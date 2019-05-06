Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9026 RUR   0.026 GBR   2.2306 TRY   0.284

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.75 -0.06 Brent 70.51 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 06.05.2019 11:01

Банки в Азербайджане увеличили в I квартале число банкоматов на 1%, pos-терминалов на 0,6%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 марта 2019 года составляет 2,524 тыс. единиц, что на 1% больше показателя на конец 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 1 апреля 2019 года в Баку установлено 1,349 тыс. банкоматов (рост в отчетный период на 1,2%), в регионах – 1,185 тыс. банкомат (рост на 0,7%).

По данным ЦБА, по состоянию на 1 апреля 2019 года число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 66,401 тыс. единиц, что на 0,6% больше показателя на начало 2019 года.

При этом в Баку установлено 39,703 тыс. pos-терминалов (рост на 2%), в регионах – 26,698 тыс. (спад на 1,35%).

В объектах розничной торговли установлено 64,985 тыс. или 97,9% всех POS-терминалов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНКОМАТЫ, ТЕРМИНАЛЫ


Похожие новости


Банки в Азербайджане увеличили в январе-феврале число банкоматов на 0,9%, сократили число pos-терминалов на 0,1% Банки в Азербайджане увеличили в январе число банкоматов на 0,3%, сократили число pos-терминалов на 0,2% Банки в Азербайджане увеличили в 2018г число банкоматов на 3% Банки в Азербайджане увеличили в январе-ноябре 2018г число банкоматов на 2,4% Банки в Азербайджане увеличили в январе-октябре число банкоматов на 2,5% Банки в Азербайджане увеличили в январе-сентябре число банкоматов на 1,6%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]