Встреча представителей безъядерных зон пройдет в августе в Казахстане

В столице Казахстана в конце августа состоится встреча представителей безъядерных зон, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики в понедельник.
Постпред Казахстана при ООН Кайрат Умаров, выступая на форуме по ядерным вопросам в штаб-квартире организации, анонсировал проведение встречи представителей всех безъядерных зон 28-29 августа 2019 года в Нур-Султане. Ожидается, что на переговорах будут обсуждаться вопросы большей координации их деятельности, сообщили в пресс-службе.
В МИД Казахстана отметили, что подобная встреча "позволит обсудить актуальные вопросы укрепления потенциала и роли существующих безъядерных зон в сфере ядерного разоружения и нераспространения".
"Это также станет важным практическим вкладом в общий подготовительный процесс четвертой конференции государств-участников безъядерных зон, которая пройдет в Нью-Йорке 24 апреля 2020 года", - подчеркивается в сообщении.
В 2019 году Казахстан принял пост координатора Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (Семипалатинский договор).
Безъядерными зонами были объявлены район Антарктики (Договор 1959 года), Латинская Америка и Карибский бассейн (Договор Тлателолко 1967 года), Южная часть Тихого океана (Договор Раротонга 1985 года), Юго-Восточная Азия (Бангкокский договор 1995 года), Африка (Договор Пелиндаба 1996 года) и Центральная Азия (Семипалатинский договор 2006 года). Статус безъядерного государства имеет Монголия.
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