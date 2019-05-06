В больницах находятся девять пострадавших после катастрофы в Шереметьево - Минздрав

Девять человек госпитализированы после авиакатастрофы в аэропорту "Шереметьево", двое в тяжёлом состоянии и двое - в состоянии средней степени тяжести, сообщает пресс-служба Минздрава России.

"По состоянию на 10 утра госпитализированы девять пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево. Из них двое в тяжёлом состоянии и двое средней степени тяжести находятся в НИИ Вишневского Минздрава России", - говорится в сообщении министерства в понедельник.

Еще четверо пациентов "госпитализированы в НИИ Склифосовского, среди которых один в тяжелом, трое - в состоянии средней тяжести".

Один из пассажиров в состоянии средней тяжести направлен в медцентр ФМБА. Вся необходимая медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме, утверждает Минздрав.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в понедельник планирует лично осмотреть пострадавших рейса Москва-Мурманск.

Более 40 человек погибли в результате пожара на борту самолёта SSJ-100, который вечером 5 мая вылетел в Мурманск из Москвы, но вскоре вернулся в аэропорт "Шереметьево" и загорелся во время аварийной посадки.