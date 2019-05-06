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СНГ 06.05.2019 11:33

В больницах находятся девять пострадавших после катастрофы в Шереметьево - Минздрав

Девять человек госпитализированы после авиакатастрофы в аэропорту "Шереметьево", двое в тяжёлом состоянии и двое - в состоянии средней степени тяжести, сообщает пресс-служба Минздрава России.

"По состоянию на 10 утра госпитализированы девять пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево. Из них двое в тяжёлом состоянии и двое средней степени тяжести находятся в НИИ Вишневского Минздрава России", - говорится в сообщении министерства в понедельник.

Еще четверо пациентов "госпитализированы в НИИ Склифосовского, среди которых один в тяжелом, трое - в состоянии средней тяжести".

Один из пассажиров в состоянии средней тяжести направлен в медцентр ФМБА. Вся необходимая медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме, утверждает Минздрав.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в понедельник планирует лично осмотреть пострадавших рейса Москва-Мурманск.

Более 40 человек погибли в результате пожара на борту самолёта SSJ-100, который вечером 5 мая вылетел в Мурманск из Москвы, но вскоре вернулся в аэропорт "Шереметьево" и загорелся во время аварийной посадки.

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Тэги: РОССИЯ, МИНЗДРАВ, АВИАКАТАСТРОФА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]