Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование российскому коллеге Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами, в результате аварийной посадки самолета в аэропорту Шереметьево.

«Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате аварийной посадки самолет в аэропорту Шереметьево», - говорится в тексте соболезнования И.Алиева, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

И.Алиев выразил искренние соболезнования В.Путину, родным и близким погибших, всему народу России, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу, однако жертвами авиакатастрофы стал 41 человек из находившихся на борту 78 человек.

Ф.Исазаде