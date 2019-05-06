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Происшествия 06.05.2019 11:36

Алиев соболезнует Путину в связи с жертвами авиакатастрофы в "Шереметьево"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование российскому коллеге Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами, в результате аварийной посадки самолета в аэропорту Шереметьево.

«Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате аварийной посадки самолет в аэропорту Шереметьево», - говорится в тексте соболезнования И.Алиева, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

И.Алиев выразил искренние соболезнования В.Путину, родным и близким погибших, всему народу России, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу, однако жертвами авиакатастрофы стал 41 человек из находившихся на борту 78 человек.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ПУТИН, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]