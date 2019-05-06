Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование российскому коллеге Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами, в результате аварийной посадки самолета в аэропорту Шереметьево.
«Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате аварийной посадки самолет в аэропорту Шереметьево», - говорится в тексте соболезнования И.Алиева, опубликованного на сайте президента Азербайджана.
И.Алиев выразил искренние соболезнования В.Путину, родным и близким погибших, всему народу России, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу, однако жертвами авиакатастрофы стал 41 человек из находившихся на борту 78 человек.
Ф.Исазаде
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