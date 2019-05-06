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СНГ 06.05.2019 11:41

Четверо москвичей погибли в авиакатастрофе в "Шереметьево"

На борту "Суперджета", загоревшегося при посадке в аэропорту "Шереметьево", по предварительной информации, находилось шестеро москвичей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Среди москвичей, находившихся на борту, - мужчины в возрасте от 25 до 50 лет, включая одного из пилотов самолета", - сказал собеседник агентства.

По его информации, в настоящее время четыре москвича числятся погибшими.

"Один из пилотов и пассажир госпитализированы в НИИ Склифосовского и в НИИ Вишневского", - добавил источник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее и.о. губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей региона.

Более 40 человек погибли в результате пожара на борту самолёта SSJ-100, который вечером 5 мая вылетел в Мурманск из Москвы, но вскоре вернулся в аэропорт "Шереметьево" и загорелся во время аварийной посадки.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]