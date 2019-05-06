На борту "Суперджета", загоревшегося при посадке в аэропорту "Шереметьево", по предварительной информации, находилось шестеро москвичей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Среди москвичей, находившихся на борту, - мужчины в возрасте от 25 до 50 лет, включая одного из пилотов самолета", - сказал собеседник агентства.

По его информации, в настоящее время четыре москвича числятся погибшими.

"Один из пилотов и пассажир госпитализированы в НИИ Склифосовского и в НИИ Вишневского", - добавил источник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее и.о. губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей региона.

Более 40 человек погибли в результате пожара на борту самолёта SSJ-100, который вечером 5 мая вылетел в Мурманск из Москвы, но вскоре вернулся в аэропорт "Шереметьево" и загорелся во время аварийной посадки.