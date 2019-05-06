США и представители группировки "Талибан" приостановили мирные переговоры в Дохе в первый день мусульманского поста в месяц Рамадан.

"Завтра мы возьмем перерыв в переговорах, так как это первый день Рамадана. Мы вернемся к переговорам на следующий день", - написал накануне в Twitter представитель делегации талибов Сухаил Шахин.

Переговорный процесс между представителями США и "Талибана" проходит в Катаре. Основной задачей считается разработка графика вывода иностранных войск из Афганистана в рамках политического урегулирования конфликта в стране.