Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9026 RUR   0.026 GBR   2.2306 TRY   0.284

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.75 -0.06 Brent 70.51 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.05.2019 12:04

США и "Талибан" приостановили переговоры из-за первого дня месяца Рамадан

США и представители группировки "Талибан" приостановили мирные переговоры в Дохе в первый день мусульманского поста в месяц Рамадан.

"Завтра мы возьмем перерыв в переговорах, так как это первый день Рамадана. Мы вернемся к переговорам на следующий день", - написал накануне в Twitter представитель делегации талибов Сухаил Шахин.

Переговорный процесс между представителями США и "Талибана" проходит в Катаре. Основной задачей считается разработка графика вывода иностранных войск из Афганистана в рамках политического урегулирования конфликта в стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АФГАНИСТАН, ПЕРЕГОВОРЫ, ПЕРЕРЫВ


Похожие новости


США пора уходить из Афганистана, заплатив "за разбитую посуду" - Кабулов Исполняющий обязанности главы Пентагона совершил необъявленный визит в Афганистан США сократят присутствие в Афганистане в случае успеха переговоров с талибами - Трамп Помпео заявил президенту Афганистана о важности внутриафганского диалога Трамп приказал сократить численность американских войск в Афганистане - газета Трамп не исключил возможности посещения Афганистана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]