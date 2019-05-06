ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 150 млн манатов при предложении в 634 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 150 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"Центробанк 6 мая провел очередной депозитный аукцион, на котором привлек 150 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 633,9 млн манатов. Средневзвешенная ставка в ходе аукциона составила 6,76% (29 апреля – 6,76%)", - отметили в банке.
Средства привлечены сроком на 14 дней.
Как сообщалось, ЦБА с июня 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
Б.Рустамбеков
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