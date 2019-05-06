Азербайджан начал экспорт электроэнергии в Грецию и Болгарию, планирует поставки в Австрию и Италию - Азерэнержи

АО «Азерэнержи» с 1 мая 2019 года начало экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан глава пресс-службы общества Теймур Абдуллаев.

«С 1 мая Азерэнержи приступило к экспорту электроэнергии в Грецию транзитом через Грузию и Турцию. Кроме того, аналогичным образом осуществляются поставки азербайджанской электроэнергии в Болгарию, Румынию и Венгрию транзитом через Грузию и Турцию», - отметил Т.Абдуллаев.

Он сообщил, что Азерэнержи оказалось в числе пяти компаний-победителей аукциона на майские поставки электроэнергии в Грецию, и среди семи компаний – победителей соответствующего аукциона в Болгарии.

«В предстоящие месяцы Азерэнержи планирует наладить экспорт электроэнергии в Австрию и Италию», - отметил Т.Абдуллаев.

До сих пор Азербайджан экспортировал электроэнергию в Грузию, Турцию, Россию и Иран. В I-ом квартале 2019 года объем экспорта составил 891 млн 211,27 тыс. кВт/час на сумму $38 млн 438,14 тыс.

В 2018 году экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 397 млн 323,76 тыс. кВт/час на сумму $65 млн 627,72 тыс.

Н.Аббасова