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Дальнее зарубежье 06.05.2019 12:16

МИД КНР подтвердил планы отправить делегацию в США на торговые переговоры, несмотря на намерение Трампа поднять пошлины

Делегация КНР продолжает готовиться к поездке в США для продолжения торговых переговоров, несмотря на озвученные накануне американским президентом Дональдом Трампом намерение повысить пошлины на часть китайского импорта, заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на осведомленные источники, что делегация КНР, принимающая участие в торговых переговорах с США, все еще ведет подготовку к визиту в Вашингтон для дальнейших переговоров.

"Китайская команда в настоящий момент готовится отправиться в США на переговоры", - цитируют западные СМИ слова Гэн Шуана.

"В данное время мы работаем над тем, чтобы разобраться в ситуации", - отметил он.

В то же время он не уточнил, когда главный торговый переговорщик КНР вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ направится в США.

В воскресенье Д.Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что с пятницы этой недели увеличивает тарифы на ряд товаров китайского производства с 10% до 25%, а в ближайшей перспективе готовится обложить 25-процентной пошлиной остальные товары импорта из Китая.

В свою очередь газета The Washington Post обращала внимание на то, что Д.Трамп объявил об этом накануне визита в Вашингтон представительной китайской торговой делегации во главе с Лю Хэ. Ожидалось, что соглашение, которое длительное время готовили эксперты двух стран, может быть подписано в рамках визита.

Издание, ссылаясь на собственные информированные источники, отмечает, что после объявления о новых тарифах визит может не состояться в назначенные сроки - 8 мая.

Причиной введения новых пошлин, пишет The Washington Post, может быть то, что Д.Трамп считает, что китайская сторона пытается внести изменения в практически готовое соглашение.

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Тэги: КИТАЙ, США, ТОРГОВЛЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]