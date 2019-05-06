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Регион 06.05.2019 12:14

Турция атаковала объекты курдских военизированных формирований на севере Ирака

Турецкие ВВС нанесли авиаудары в Ираке по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Анкаре считают террористической организацией, пишет в понедельник турецкая газета "Сабах" со ссылкой на Минобороны Турции.

Турецкие истребители атаковали укрытия, убежища и склады с оружием боевиков в районах Хакур и Авасин-Басян, расположенных на севере Ирака.

Авиаудары турецкой армии были нанесены вскоре после гибели четырех турецких военнослужащих в результате атак боевиков РПК в районе Тель-Рифата на северо-западе Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАК, КУРДЫ, АВИАУДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]