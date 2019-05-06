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Транспорт и связь 06.05.2019 12:34

Азербайджан рассчитывает на увеличение транзита и грузоперевозок по ж/д из России - Алиев

Баку рассчитывает на расширение сотрудничества с Москвой в сфере железнодорожных грузоперевозок, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Вопросы развития сотрудничества между двумя странами в сфере железнодорожного транспорта И.Алиев обсудил в понедельник в Баку с генеральным директором и председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым, сообщает сайт главы государства.

Президент Азербайджана выразил удовлетворение сотрудничеством с РЖД и выразил надежду на то, что визит О.Белозерова в Баку создаст возможность для эффективных переговоров по перспективам взаимоотношений между двумя странами.

И.Алиев также выразил надежду на создание условий для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Россией в сфере железнодорожного транспорта.

Глава государства подчеркнул, что транзит грузов из России через Азербайджан увеличивается, и в будущем будут предприняты новые шаги в этом направлении.

О.Белозеров, в свою очередь, отметил, что по итогам I-го квартала 2019 года объем грузоперевозок между Азербайджаном и Россией увеличился на 25%.

Он также отметил, что транзит и определение новых маршрутов внесут свой вклад в экономическое развитие двух стран.

Н.Аббасова

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Тэги: РОССИЯ, ЖЕЛДОРОГА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]