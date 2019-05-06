Азербайджан рассчитывает на увеличение транзита и грузоперевозок по ж/д из России - Алиев

Баку рассчитывает на расширение сотрудничества с Москвой в сфере железнодорожных грузоперевозок, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Вопросы развития сотрудничества между двумя странами в сфере железнодорожного транспорта И.Алиев обсудил в понедельник в Баку с генеральным директором и председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым, сообщает сайт главы государства.

Президент Азербайджана выразил удовлетворение сотрудничеством с РЖД и выразил надежду на то, что визит О.Белозерова в Баку создаст возможность для эффективных переговоров по перспективам взаимоотношений между двумя странами.

И.Алиев также выразил надежду на создание условий для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Россией в сфере железнодорожного транспорта.

Глава государства подчеркнул, что транзит грузов из России через Азербайджан увеличивается, и в будущем будут предприняты новые шаги в этом направлении.

О.Белозеров, в свою очередь, отметил, что по итогам I-го квартала 2019 года объем грузоперевозок между Азербайджаном и Россией увеличился на 25%.

Он также отметил, что транзит и определение новых маршрутов внесут свой вклад в экономическое развитие двух стран.

Н.Аббасова