Судья по делу экс-президента Армении Кочаряна взял самоотвод

Судья Вардан Григорян отказался от участия в процессе по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя страны и коррупции.

"Судья в суде общей юрисдикции Еревана Вардан Григорян взял самоотвод по делу экс-президента Роберта Кочаряна. (...) Дело возвращено в судебный аппарат и будет переадресовано другому судье", - сообщил представитель Судебного департамента Армении Арман Хачатрян "Интерфаксу" в понедельник.

30 апреля Генпрокуратура Армении публиковала обвинительное заключение по делу, фигурантами которого являются Р.Кочарян и ряд бывших высокопоставленных чиновников страны.

Ранее Специальная следственная служба Армении сообщила, что завершила предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в связи с мартовскими событиями 2008 года, в рамках которого обвинение о свержении конституционного строя страны было предъявлено экс-президенту Р.Кочаряну. Как сообщалось, экс-президент в рамках этого дела также обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Фигурантами уголовного дела являются экс-президент Армении Р.Кочарян, экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший замминистра обороны и бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, а также бывший руководитель аппарата президента, бывший вице-премьер Армен Геворкян.

Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Р.Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".