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Глава МИД Германии обсудит с Помпео Сирию и Украину

Глава МИД Германии Хайко Маас обсудит с госсекретарем США Майком Помпео проблемы конфликтов в Сирии и на Украине, сообщает в понедельник пресс-служба германского МИД.

"Глава МИД ФРГ Хайко Маас во вторник 7 мая принимает в министерстве госсекретаря США Майка Помпео для переговоров. Будут обсуждаться двухсторонние темы и международные вопросы, в том числе ситуация в Сирии и конфликт на востоке Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что М.Помпео планирует также встретиться с канцлером Ангелой Меркель.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]