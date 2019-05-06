Пекин требует от США прекратить провокации в Южно-Китайском море

В МИД Китая сообщили в понедельник, что военно-морские силы КНР потребовали от США прекратить провокации в Южно-Китайском море, сообщают западные СМИ.

Ранее стало известно, что два корабля ВМС США прошли вблизи оспариваемого КНР архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море.

По словам представителя Седьмого флота ВМС США Клэя Досса, эскадренные миноносцы USS Preble и USS Chung-Hoon совершили "мирный проход".

Территориальные претензии на архипелаг Спратли в Южно-Китайском море также предъявляют Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Бруней.