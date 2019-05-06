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Дальнее зарубежье 06.05.2019 13:17

Пекин требует от США прекратить провокации в Южно-Китайском море

В МИД Китая сообщили в понедельник, что военно-морские силы КНР потребовали от США прекратить провокации в Южно-Китайском море, сообщают западные СМИ.

Ранее стало известно, что два корабля ВМС США прошли вблизи оспариваемого КНР архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море.

По словам представителя Седьмого флота ВМС США Клэя Досса, эскадренные миноносцы USS Preble и USS Chung-Hoon совершили "мирный проход".

Территориальные претензии на архипелаг Спратли в Южно-Китайском море также предъявляют Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Бруней.

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Тэги: КИТАЙ, США, КОРАБЛИ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]