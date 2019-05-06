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Дальнее зарубежье 06.05.2019 13:28

Нетаньяху пообещал продолжить удары по боевикам в секторе Газа

Кампания Израиля против террористических группировок в секторе Газа не окончена, и израильские силы безопасности готовятся к новому этапу противостояния, сообщает издание "Таймс оф израэл" со ссылкой на заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Кампания не окончена, она требует терпения и осмотрительности. Мы готовимся к продолжению", - цитирует издание выдержки из заявления.

Согласно заявлению, Израиль за предыдущие два дня нанес серию ударов по 350 целям группировок ХАМАС и "Исламский джихад" (запрещена в РФ) и "уничтожил террористическую инфраструктуру".

Обострение ситуации с взаимными ударами началось в субботу минувшей недели. В результате ракетных обстрелов израильской территории погибли не менее трех мирных граждан Израиля. Итогами ударов израильских ВВС по сектору Газа стала гибель 23 палестинцев, 10 из них - боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

Ранее СМИ сообщали, что лидеры палестинских группировок и Израиль достигли соглашения о прекращении огня.

Однако "Таймс оф израэл" отмечает, что официального объявления об этом с какой-либо стороны не было.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, УДАРЫ, ПРОДОЛЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]