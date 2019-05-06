Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9026 RUR   0.026 GBR   2.2306 TRY   0.284

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.75 -0.06 Brent 70.51 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.05.2019 13:45

ЕС и Совет Европы выразили соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

В Евросоюзе выразили соболезнования в связи с трагедией в московском аэропорту "Шереметьево.

"ЕС выражает соболезнования семьям и друзьям погибших в результате трагической аварии в аэропорту Шереметьево и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - написала официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич в своем "Твиттере".

К этому сообщению М.Коцьянчич приложила распространенное ранее заявление с соболезнованиями на русском языке постпредства ЕС в России.

Совет Европы также выразил соболезнование россиянам.

"Совет Европы выражает глубочайшее соболезнование народу России в связи с трагической гибелью людей в результате аварийной посадки самолета в "Шереметьево" в минувшее воскресенье" - говорится в переданном в "Интерфакс" заявлении.

"Мы выражаем глубокое сочувствие семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в документе.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 19.32 и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительным данным, 41 человек погиб.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, РОССИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


Похожие новости


Бортников предупредил о возвращении в Европу 1,5 тыс. обученных террористов-исламистов Новак: принимаемые поправки к газовой директиве ЕС не окажут негативного воздействия на проект "Северный поток 2" Новак уверен, что проволочка с разрешением Дании на стройку "Северного потока 2" не отразится на сроках проекта Последние 50 км "Северного потока 2" могут быть отданы специально созданной компании - FT Помпео: США не хотят, чтобы европейские союзники зависели от российского газа Газпром надеется на рост спроса на российский газ в Европе в среднесрочной перспективе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]