ЕС и Совет Европы выразили соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

В Евросоюзе выразили соболезнования в связи с трагедией в московском аэропорту "Шереметьево.
"ЕС выражает соболезнования семьям и друзьям погибших в результате трагической аварии в аэропорту Шереметьево и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - написала официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич в своем "Твиттере".
К этому сообщению М.Коцьянчич приложила распространенное ранее заявление с соболезнованиями на русском языке постпредства ЕС в России.
Совет Европы также выразил соболезнование россиянам.
"Совет Европы выражает глубочайшее соболезнование народу России в связи с трагической гибелью людей в результате аварийной посадки самолета в "Шереметьево" в минувшее воскресенье" - говорится в переданном в "Интерфакс" заявлении.
"Мы выражаем глубокое сочувствие семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в документе.
Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 19.32 и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительным данным, 41 человек погиб.
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