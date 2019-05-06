Страны СНГ откажутся от совместной правовой охраны советских секретных изобретений

Правительство РФ одобрило проект протокола о прекращении действия соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года.

Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно этому документу, в правительстве считают целесообразным подписать указанный протокол членами Совета глав правительств СНГ.

В апреле из соглашения вышла Украина.

Подписантами документа являлись Россия, Украина, Белоруссия, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. Стороны обязались обеспечивать правовую охрану секретных изобретений, созданных в бывшем СССР.