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СНГ 06.05.2019 12:57

Страны СНГ откажутся от совместной правовой охраны советских секретных изобретений

Правительство РФ одобрило проект протокола о прекращении действия соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года.

Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно этому документу, в правительстве считают целесообразным подписать указанный протокол членами Совета глав правительств СНГ.

В апреле из соглашения вышла Украина.

Подписантами документа являлись Россия, Украина, Белоруссия, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. Стороны обязались обеспечивать правовую охрану секретных изобретений, созданных в бывшем СССР.

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Тэги: СНГ, ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОХРАНА, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]