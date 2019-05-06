Реформы судебно-правовой системы положительно повлияют на бизнес в Азербайджане – помощник I вице-президента

Осуществляемые в Азербайджане реформы судебно-правовой системы направлены на развитие предпринимательства и поощрения инвестиций, заявил помощник первого вице-президента Азербайджана Гюндуз Керимов.
«Указ президента Азербайджана Ильхама Алиева «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» от 3 апреля 2019 года является стратегическим, охватывающим целый ряд вопросов, начиная от обращений в суды до обеспечения исполнения судебных решений», - сказал Г.Керимов в понедельник на конференции на тему «Судебно-правовые реформы в Азербайджане: общественные слушания вместе с Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham)».
По его словам, этот указ предусматривает создание специализированного суда по делам о спорах, возникающих в связи с налоговыми и таможенными платежами, уплатой взносов обязательного государственного социального страхования, а также других вопросах, связанных с предпринимательской деятельностью. Эти шаги нацелены на облегчение возможностей обращения предпринимателей в суд и рассмотрения споров, связанных с бизнесом.
«Одновременно, реформы направлены на предотвращение волокиты и других негативных фактов, для чего необходимо обеспечение независимости судей, недопустимости вмешательства в работу судов», - отметил помощник первого вице-президента.
Завсектором по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Администрации президента Азербайджана Вюсал Исаев, в свою очередь, отметил, что реализуемые в стране реформы в пенитенциарной сфере и применение альтернативных видов наказания виновных затронули около 14 тыс. человек.
«9 тыс. человек были освобождены на стадии следственного и судебного разбирательства. Были сняты обвинения с 1,8 тыс. граждан, 800 из которых были приговорены к тюремным срокам заключения. Эти данные не касаются актов помилования и амнистии», - сказал он.
Р.Бабаев
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