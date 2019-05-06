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Финансы 06.05.2019 13:22

MBNP утвердила критерии определения системных банков в Азербайджане

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) утвердила критерии оценки и определения системных банков в стране.

Как стало известно агентству «Интерфакс-Азербайджан» из источников на финансовом рынке, новые критерии вступили в силу с апреля 2019 года.

Согласно решению MBNP, системная важность банков будет определяться по следующим показателям:

«С использованием данных показателей по специальной формуле будем вычисляться индекс системной важности для каждого банка. Индекс будет рассчитываться ежегодно на основе финансовых показателей банка по итогам предыдущего года», - отметил источник.

По его словам, после этого показатель Индекса по каждому банку сравнивается с базовым индексом в 420 пунктов. «Если индекс банка превышает базовый показатель, банк попадает в список системных», - подчеркнул он.

Список системных банков в Азербайджане будет определяться правлением MBNP до 1 марта каждого года.

В Азербайджане в настоящее время лицензию на деятельность имеют 30 банков.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: MBNP, БАНКИ, СИСТЕМНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]