MBNP утвердила критерии определения системных банков в Азербайджане

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) утвердила критерии оценки и определения системных банков в стране.

Как стало известно агентству «Интерфакс-Азербайджан» из источников на финансовом рынке, новые критерии вступили в силу с апреля 2019 года.

Согласно решению MBNP, системная важность банков будет определяться по следующим показателям:

«С использованием данных показателей по специальной формуле будем вычисляться индекс системной важности для каждого банка. Индекс будет рассчитываться ежегодно на основе финансовых показателей банка по итогам предыдущего года», - отметил источник.

По его словам, после этого показатель Индекса по каждому банку сравнивается с базовым индексом в 420 пунктов. «Если индекс банка превышает базовый показатель, банк попадает в список системных», - подчеркнул он.

Список системных банков в Азербайджане будет определяться правлением MBNP до 1 марта каждого года.

В Азербайджане в настоящее время лицензию на деятельность имеют 30 банков.

А.Мамедов