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Туризм 06.05.2019 13:35

Анталью в апреле посетили более 300 тысяч российских туристов

В турецкой Анталье в апреле побывали 304,5 тысяч путешественников из России, сообщает местный портал AirlineHaber.

"В апреле турпоток в Анталью побил все рекорды предыдущих лет: курорт посетили около 1 млн иностранных туристов, на 38% больше, чем в апреле 2018 года. Больше всего гостей приехало из России - 304,5 тыс. человек", - пишет портал.

Вторыми по численности стали туристы из Германии - в апреле немцев приехало 208,4 тыс. человек. На третьем месте - голландцы, почти 70 тыс.

В общей сложности за четыре месяца 2019 года Анталью посетили 1,56 млн иностранных туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток вырос на 32,7%.

По данным министерства туризма и культуры Турции, с января по март страну посетили рекордные 319 тысяч российских туристов, на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности с января по март в Турцию приехали почти 5,5 млн иностранных туристов, турпоток по сравнению с прошлым годом вырос на 4,3%.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АНТАЛЬЯ, ТУРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]