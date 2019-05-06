Анталью в апреле посетили более 300 тысяч российских туристов

В турецкой Анталье в апреле побывали 304,5 тысяч путешественников из России, сообщает местный портал AirlineHaber.
"В апреле турпоток в Анталью побил все рекорды предыдущих лет: курорт посетили около 1 млн иностранных туристов, на 38% больше, чем в апреле 2018 года. Больше всего гостей приехало из России - 304,5 тыс. человек", - пишет портал.
Вторыми по численности стали туристы из Германии - в апреле немцев приехало 208,4 тыс. человек. На третьем месте - голландцы, почти 70 тыс.
В общей сложности за четыре месяца 2019 года Анталью посетили 1,56 млн иностранных туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток вырос на 32,7%.
По данным министерства туризма и культуры Турции, с января по март страну посетили рекордные 319 тысяч российских туристов, на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности с января по март в Турцию приехали почти 5,5 млн иностранных туристов, турпоток по сравнению с прошлым годом вырос на 4,3%.
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