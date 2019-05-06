Грузия за четыре месяца увеличила экспорт вина на 4%, две трети поставок пришлось на РФ

Грузия в январе-апреле 2019 года экспортировала 26 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 литра), что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает в понедельник Национальное агентство вина республики.

По данным ведомства, выручка от экспорта вина, который осуществлялся на рынки 38 стран (против 43 стран годом ранее), увеличилась на 7% - до $63,2 млн.

Главным потребителем грузинского вина остается Россия, поставки на рынок которой за четыре месяца текущего года выросли на 4% - до 16 млн 850,3 тыс. бутылок (64,6% общего объема экспорта).

Среди основных импортеров вина из Грузии также Китай, куда было поставлено 2 млн 192 тыс. бутылок (8,5%), Украина, Польша, Казахстан, другие страны. В сообщении отмечается, что, наряду с традиционными рынками, экспорт вина, который осуществляли 179 грузинских компаний, значительно вырос в страны Европы и СНГ, а также в США и Канаду, азиатские страны.

Кроме вина Грузия в январе-апреле экспортировала в 16 стран 8,4 млн бутылок бренди (0,5 литра), что на 67% больше, чем за аналогичный период 2018 года, выручка от реализации которых составила $18 млн (рост на 74%). В 18 стран было поставлено 140 тыс. бутылок чачи (грузинская водка), а также коньячный спирт и виноматериалы.

Грузия в 2018 году экспортировала 86,2 млн бутылок натурального виноградного вина, что стало рекордным показателем за последние 30 лет. В том числе поставки в Россию в прошлом году выросли на 12,4% - до 53 млн 682,6 тыс. бутылок (62,3% общего объема экспорта).

Россия, которая традиционно являлась основным импортером грузинского вина, в 2006 году вводила запрет на поставки винной продукции из Грузии из-за претензий к качеству. Экспорт грузинского вина на рынок РФ был возобновлен с июня 2013 года.