Грузия за четыре месяца увеличила экспорт вина на 4%, две трети поставок пришлось на РФ

Грузия в январе-апреле 2019 года экспортировала 26 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 литра), что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает в понедельник Национальное агентство вина республики.
По данным ведомства, выручка от экспорта вина, который осуществлялся на рынки 38 стран (против 43 стран годом ранее), увеличилась на 7% - до $63,2 млн.
Главным потребителем грузинского вина остается Россия, поставки на рынок которой за четыре месяца текущего года выросли на 4% - до 16 млн 850,3 тыс. бутылок (64,6% общего объема экспорта).
Среди основных импортеров вина из Грузии также Китай, куда было поставлено 2 млн 192 тыс. бутылок (8,5%), Украина, Польша, Казахстан, другие страны. В сообщении отмечается, что, наряду с традиционными рынками, экспорт вина, который осуществляли 179 грузинских компаний, значительно вырос в страны Европы и СНГ, а также в США и Канаду, азиатские страны.
Кроме вина Грузия в январе-апреле экспортировала в 16 стран 8,4 млн бутылок бренди (0,5 литра), что на 67% больше, чем за аналогичный период 2018 года, выручка от реализации которых составила $18 млн (рост на 74%). В 18 стран было поставлено 140 тыс. бутылок чачи (грузинская водка), а также коньячный спирт и виноматериалы.
Грузия в 2018 году экспортировала 86,2 млн бутылок натурального виноградного вина, что стало рекордным показателем за последние 30 лет. В том числе поставки в Россию в прошлом году выросли на 12,4% - до 53 млн 682,6 тыс. бутылок (62,3% общего объема экспорта).
Россия, которая традиционно являлась основным импортером грузинского вина, в 2006 году вводила запрет на поставки винной продукции из Грузии из-за претензий к качеству. Экспорт грузинского вина на рынок РФ был возобновлен с июня 2013 года.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Начальник генштаба Беларуси проведет переговоры в Азербайджане
Замглавы МИД Азербайджана примет участие во встрече стран «Вышеградской четверки» и «Восточного партнерства» в Братиславе
SOCAR отбирает подрядчика по каротажу в ходе бурения скважин
Проверки регулятором банков в Азербайджане могут длиться до 75 дней
АЖД и РЖД договорились о согласованном развитии евроазиатских транспортных коридоров
В Азербайджане до конца 2019 года построят жилье для более 2,8 тыс. семей вынужденных переселенцев
Анталью в апреле посетили более 300 тысяч российских туристов
Алиев соболезнует Путину в связи с жертвами авиакатастрофы в "Шереметьево"
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку состоялась церемония возложения цветов на Мемориальном кладбище
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил режим работы трех филиалов
В Нахичевани прошел заключительный тур Олимпиады по русскому языку и литературе - 2019
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР