АЖД и РЖД договорились о согласованном развитии евроазиатских транспортных коридоров

ОАО "РЖД" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) подписали меморандум о развитии сотрудничества.
Документ подписали 6 мая в Баку генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров и глава АЖД Джавид Гурбанов, сообщает РЖД.
«Меморандум направлен на реализацию согласованной политики развития и эксплуатации евроазиатских международных транспортных коридоров, в том числе с целью расширения внешнеэкономических связей и обеспечения оптимальных транспортных условий для транзитных и экспортно-импортных перевозок», - отмечается в сообщении.
Стороны намерены развивать комплексное сотрудничество в железнодорожной сфере, в том числе транспортный и транзитный потенциал национальных железнодорожных компаний, в частности, реализовывать совместные мероприятия, которые будут способствовать росту грузовых перевозок по маршрутам Иран – Азербайджан – Россия – Европа в рамках западного маршрута международного транспортного коридора "Север – Юг" и маршрута Россия – Азербайджан – Турция с использованием инфраструктуры железнодорожной магистрали Баку – Тбилиси – Карс.
Кроме этого, АЖД и РЖД договорились совместно привлекать дополнительные грузы для перевозок контейнерными поездами по западному маршруту коридора "Север – Юг" и другим маршрутам.
«Помимо того, усилия компаний будут направлены на развитие транзитных перевозок в направлении Восток – Запад – Восток, прежде всего, в сообщении между Азербайджаном и КНР транзитом по территории России, а также между КНР и другими странами транзитом по территории России и Азербайджана», - подчеркивается в сообщении.
В пресс-релизе отмечается, что стороны выразили готовность повышать качество услуг, обеспечивать эффективное использование подвижного состава и предлагать конкурентоспособные тарифные ставки. Для повышения эффективности коммерческих и технологических процедур будет развиваться единое информационное пространство на базе внедрения современных технологий, электронного документооборота, слежения за продвижением грузов.
«Для сокращения сроков доставки грузов намечена работа по оптимизации пограничных и таможенных процедур, включая электронный обмен данными и предварительное информирование в электронном виде. Предполагается согласованное развитие приграничной инфраструктуры погранперехода Самур – Ялама, направленное на увеличение его пропускной способности с учетом перспективных объемов перевозок по транспортному коридору "Север – Юг" и по другим маршрутам», - подчеркивается в сообщении.
А.Азизов
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Начальник генштаба Беларуси проведет переговоры в Азербайджане
Замглавы МИД Азербайджана примет участие во встрече стран «Вышеградской четверки» и «Восточного партнерства» в Братиславе
В Азербайджане до конца 2019 года построят жилье для более 2,8 тыс. семей вынужденных переселенцев
Анталью в апреле посетили более 300 тысяч российских туристов
Алиев соболезнует Путину в связи с жертвами авиакатастрофы в "Шереметьево"
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
Глава МИД Германии соболезнует в связи с авиакатастрофой в аэропорту "Шереметьево"
Берлин осуждает ракетные обстрелы Израиля
Берлин подтвердил право Израиля отвечать на ракетные обстрелы его территории
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку состоялась церемония возложения цветов на Мемориальном кладбище
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил режим работы трех филиалов
В Нахичевани прошел заключительный тур Олимпиады по русскому языку и литературе - 2019
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР