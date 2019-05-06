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Дальнее зарубежье 06.05.2019 14:30

Каракас планирует обойти финансовые санкции США с помощью Москвы и Пекина

Венесуэла рассчитывает совместно с Россией и Китаем создать новую систему финансовых транзакций в условиях американских санкций, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Мы ищем альтернативные способы взаимодействия с Россией, с Китаем, с другими дружественными странами, для того, чтобы каким-то образом обойти американскую блокаду", - сказал Х.Арреаса на пресс-конференции.

"Мы надеемся, что при поддержке России и Китая мы сможем выстроить новые, альтернативные методы обмена денежными средствами, которые сегодня контролируются Соединёнными Штатами", - добавил он.

По его словам, такие методы и маршруты не выстраиваются за один день, для их создания необходимо значительное время.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ТРАНЗАКЦИИ, САНКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]