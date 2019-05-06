Каракас планирует обойти финансовые санкции США с помощью Москвы и Пекина

Венесуэла рассчитывает совместно с Россией и Китаем создать новую систему финансовых транзакций в условиях американских санкций, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Мы ищем альтернативные способы взаимодействия с Россией, с Китаем, с другими дружественными странами, для того, чтобы каким-то образом обойти американскую блокаду", - сказал Х.Арреаса на пресс-конференции.

"Мы надеемся, что при поддержке России и Китая мы сможем выстроить новые, альтернативные методы обмена денежными средствами, которые сегодня контролируются Соединёнными Штатами", - добавил он.

По его словам, такие методы и маршруты не выстраиваются за один день, для их создания необходимо значительное время.