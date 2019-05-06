Из сгоревшего Superjet-100 извлечены тела 41 человека - СКР

Следственный комитет сообщил об обнаружении тел 41 человека, погибших в результате катастрофы Superjet-100 в столичном аэропорту "Шереметьево".
"Непосредственно после посадки эвакуированы 33 пассажира и 4 члена экипажа. Из сгоревшего салона самолета изъяты тела 41-го человека. Для установления личностей погибших назначены генетические экспертизы", - говорится в сообщении пресс-службы СКР, поступившем в понедельник в "Интерфакс".
В настоящее время следователи изымают с места происшествия документы и вещи пассажиров, "которые после проведения необходимых процессуальных действий будут переданы пострадавшим и близким погибших".
"Совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета производится дополнительный осмотр взлетной полосы и фюзеляжа самолета", - говорится в пресс-релизе.
Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находилось 78 человек. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу. Следственный комитет (СК) расследует уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц), в рамках которого следователи допрашивают пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, других лиц, ответственных за эксплуатацию самолета.
Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.
Члены экипажа сообщили журналистам, что катастрофе предшествовала плохая погода в виде града, удар молнии в корпус самолета и утрата связи с диспетчером, после чего судно было переведено на ручное аварийное управление.
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