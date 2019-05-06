Китай пока не намерен вести переговоры с США и РФ о сокращении ядерных арсеналов

Власти КНР не будут принимать участия в каких-либо трехсторонних переговорах с США и РФ с целью заключения соглашения о сокращении ядерных вооружений, заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Китай выступает против необдуманных заявлений какой-либо страны по поводу (отношения - ИФ) Китая к вопросу о контроле над вооружениями, и Китай не будет принимать участие в каких-либо трехсторонних переговорах о соглашении по ядерному разоружению ", - цитируют западные СМИ ответ представителя МИД КНР на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможности обсуждения такого соглашения.
Представитель китайского МИД подчеркнул, что масштаб ядерных сил КНР поддерживается на минимальном уровне в целях защиты страны, и что ядерные арсеналы Китая несопоставимы с запасами ядерных вооружений США и РФ.
По словам Гэна Шуана, страны, обладающие наибольшим количеством ядерных вооружений, несут особую ответственность в деле избавления мира от этого оружия. Он отметил, что таким странам необходимо продолжать сокращать свои арсеналы достоверным, не подлежащим пересмотру образом, и таким путем создать для других стран условия, чтобы они могли присоединиться к процессу разоружения.
Он напомнил, что Пекин всегда выступал за полное уничтожение и запрет ядерного оружия.
На прошлой неделе президент США заявил, что Вашингтон и Москва в скором времени могут начать переговоры по ядерному соглашению, затем к этой работе, возможно, присоединится Пекин.
При этом президент отмечал, что власти Китая позитивно смотрят на идею участия в трехстороннем соглашении с США и Россией, ограничивающем ядерные арсеналы. "С Китаем я обсуждал это, и они хотели бы стать участниками такой сделки", - сказал Д.Трамп журналистам.
Более того, по словам Д.Трампа, в Пекине с даже большим энтузиазмом смотрят на эту перспективу, нежели на возможность завершить переговоры с Вашингтоном по спорным торговым вопросам.
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