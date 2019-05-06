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Дальнее зарубежье 06.05.2019 15:03

Китай пока не намерен вести переговоры с США и РФ о сокращении ядерных арсеналов

Власти КНР не будут принимать участия в каких-либо трехсторонних переговорах с США и РФ с целью заключения соглашения о сокращении ядерных вооружений, заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай выступает против необдуманных заявлений какой-либо страны по поводу (отношения - ИФ) Китая к вопросу о контроле над вооружениями, и Китай не будет принимать участие в каких-либо трехсторонних переговорах о соглашении по ядерному разоружению ", - цитируют западные СМИ ответ представителя МИД КНР на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможности обсуждения такого соглашения.

Представитель китайского МИД подчеркнул, что масштаб ядерных сил КНР поддерживается на минимальном уровне в целях защиты страны, и что ядерные арсеналы Китая несопоставимы с запасами ядерных вооружений США и РФ.

По словам Гэна Шуана, страны, обладающие наибольшим количеством ядерных вооружений, несут особую ответственность в деле избавления мира от этого оружия. Он отметил, что таким странам необходимо продолжать сокращать свои арсеналы достоверным, не подлежащим пересмотру образом, и таким путем создать для других стран условия, чтобы они могли присоединиться к процессу разоружения.

Он напомнил, что Пекин всегда выступал за полное уничтожение и запрет ядерного оружия.

На прошлой неделе президент США заявил, что Вашингтон и Москва в скором времени могут начать переговоры по ядерному соглашению, затем к этой работе, возможно, присоединится Пекин.

При этом президент отмечал, что власти Китая позитивно смотрят на идею участия в трехстороннем соглашении с США и Россией, ограничивающем ядерные арсеналы. "С Китаем я обсуждал это, и они хотели бы стать участниками такой сделки", - сказал Д.Трамп журналистам.

Более того, по словам Д.Трампа, в Пекине с даже большим энтузиазмом смотрят на эту перспективу, нежели на возможность завершить переговоры с Вашингтоном по спорным торговым вопросам.

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Тэги: КИТАЙ, США, АТОМ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]