Семь кандидатов примут участие в президентской гонке в Казахстане

Центральная избирательная комиссия Казахстана в понедельник досрочно завершила регистрацию кандидатов на президентские выборы, которые пройдут в стране 9 июня, за пост главы государства в ходе избирательной кампании поборются семь человек.

В день завершения процедуры выдвижения - 28 апреля - в списке претендентов значилось девять человек, однако удостоверение кандидата смогли получить не все.

Согласно законодательству страны, право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит политическим партиям и зарегистрированным республиканским общественным объединениям.

В числе требований к потенциальному президенту: гражданство республики по рождению, возраст (не моложе сорока лет), свободное владение государственным языком, проживание на территории Казахстана последние пятнадцать лет и высшее образование. Кроме того, кандидат в президенты должен иметь опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее 5 лет.

Все претенденты, а также их супруги должны были предоставить декларации о доходах и об имуществе, медицинское заключение об отсутствии более 100 психических заболеваний, а также 118,1 тыс. достоверных подписей избирателей в поддержку кандидата.

Соблюсти все указанные требования и получить регистрацию Центризбиркома удалось действующему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, который идет на выборы от партии власти "Нур Отан", писателю Садыбеку Тугелу от общественного объединения "Улы Дала Кырандары" ("Орлы великой степи"), председателю территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихову от федерации профсоюзов.

Кроме того, удостоверение кандидата в президенты Казахстана было выдано депутату мажилиса от партии "Ак жол" (Светлый путь) Дание Еспаевой, главе казахстанского национального аграрного научно-образовательного центра Толеутаю Рахимбекову от партии "Ауыл", депутату мажилиса парламента от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбылу Ахметбекову, политику и журналисту Амиржану Косанову от национал-патриотического движения "Улт тагдыры" (Судьба нации).

Еще два выдвиженца на участие в президентских выборах не прошли регистрацию в ЦИК Казахстана. Один из них - предприниматель, бывший депутат мажилиса парламента Талгат Ергалиев принял решение снять свою кандидатуру на следующий же день после подачи заявки в Центризбирком, а общественный деятель Жуматай Алиев провалил экзамен на свободное владение государственным языком. В его сочинении лингвистическая комиссия обнаружила около 20 ошибок.

Казахстанские политологи назвали нынешнюю президентскую гонку уникальной по ряду причин. Одной из главных является то, что впервые в истории независимого Казахстана участие в выборах не принимает Нурсултан Назарбаев. На внеочередном съезде партии власти "Нур Отан" в апреле Н.Назарбаев призвал всех соратников поддержать кандидатуру К.Токаева. Вместе с тем казахстанский лидер заявил тогда, что получил огромное количество писем от казахстанцев с просьбой вступить в президентскую гонку.

Кроме того, впервые в Казахстане в президентской гонке участвует женщина-кандидат. На предыдущих президентских выборах в стране желание участвовать изъявляли женщины-самовыдвиженцы, однако ни одна из них не проходила этап регистрации Центризбиркомом в качестве кандидата. В нынешней избирательной кампании Дания Еспаева от демократической партии "Ак Жол" (Светлый путь) стала первой женщиной в стране, которая получила удостоверение кандидата и поборется за кресло президента.

Оппозиционная "Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП)" бойкотирует президентские выборы. Вместе с тем, в списке кандидатов есть политик, противостоящий действующей власти. Речь идет о политическом деятеле Амиржане Косанове, который был выдвинут от национал-патриотического движения Казахстана "Улт тагдыры" (Судьба нации).

Ранее А.Косанов заявил журналистам, что на выборах намерен представлять всю оппозицию страны.

"Хоть меня и выдвинула организация "Судьба нации", но я имею право заявлять, что за мной стоит не только эта организация. За мной стоит 20-летняя история казахстанской оппозиции, за мной стоят все гонимые и преследуемые оппозиционные политики, за мной стоят закрытые и независимые СМИ, за мной стоят простые граждане, которые хотят перемен", - сказал А.Косанов.

По словам политолога Уразгали Сельтеева, именно А.Косанов станет "основным спарринг-партнером" действующего главы Казахстана К.Токаева на выборах 9 июня.

"Только благодаря участию Косанова данный электоральный процесс приобретает приблизительный формат предвыборной гонки и может вызвать интерес у избирателей", - отметил политолог, не исключив при этом, что кандидатура А.Косанова "одобрена и согласована с властью".

Следующим этапом предвыборной кампании станет агитация, которая начнется 11 мая и завершится 7 июня. В предшествующий голосованию день и в день голосования агитация запрещена. В партии власти "Нур Отан" не исключили возможности проведения теледебатов. Первый зампред партии Маулен Ашимбаев заявил, что иностранные политтехнологи привлекаться не будут.