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Дальнее зарубежье 06.05.2019 15:32

Берлин осуждает ракетные обстрелы Израиля

Представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что Берлин осуждает обстрелы израильской территории.

"Мы осуждаем обстрелы самым суровым образом",- сказала У.Деммер журналистам в понедельник.

По ее словам, "Израиль имеет право защищаться".

Обострение ситуации с взаимными ударами началось в минувшую субботу. Как сообщалось, боевики палестинских движений ХАМАС и "Исламский джихад" осуществили пуски не менее 700 ракет по Израилю. Из них израильской территории достигли не менее 361 ракеты.

В результате ракетных обстрелов израильской территории погибли не менее трех мирных граждан Израиля. Итогами ответных ударов израильских ВВС по сектору Газа стала гибель 23 палестинцев, 10 из них - боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

Ранее СМИ сообщали, что лидеры палестинских группировок и Израиль достигли соглашения о прекращении огня.

Однако издание "Таймс оф израэл" отмечало, что официального объявления об этом с какой-либо стороны не было.

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Тэги: ФРГ, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]