Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9026 RUR   0.026 GBR   2.2306 TRY   0.284

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.75 -0.06 Brent 70.51 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 06.05.2019 14:14

В Кремле отслеживают информацию о ситуации с акцией "Бессмертный полк" в Белоруссии и Казахстане

В Кремле внимательно следят за ситуацией вокруг проведения акции "Бессмертный полк" в ряде городов Белоруссии и Казахстана, но делать выводы не спешат.

В ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами в понедельник его попросили прокомментировать ситуацию, сложившуюся в связи с тем, что в ряде городов Белоруссии и Казахстана не дают разрешения на проведение этих акций.

"Мы, безусловно, очень внимательно следим за этой информацией, но мы не можем точно сказать, потому что не всегда понятно, о чем конкретно идет речь, о чьих решениях, что привело к таким решениям. Поэтому здесь мы тоже бы не спешили делать какие-то заключения", - сказал Д.Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АКЦИЯ, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН


Похожие новости


Полиция заявляет, что общественный порядок в районе посольства Мьянмы в Москве не нарушается Суд Петербурга начал рассматривать дела о нарушениях на оппозиционной акции 26 марта "Яблоко" поддержит акцию против "закона Димы Яковлева" Новый оппозиционный "Марш миллионов" пройдет 15 сентября и станет всероссийским Жесткая реакция американских властей на акцию "Захвати Уолл-стрит" вызывает недоумение в Москве

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]