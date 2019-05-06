В Кремле внимательно следят за ситуацией вокруг проведения акции "Бессмертный полк" в ряде городов Белоруссии и Казахстана, но делать выводы не спешат.

В ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами в понедельник его попросили прокомментировать ситуацию, сложившуюся в связи с тем, что в ряде городов Белоруссии и Казахстана не дают разрешения на проведение этих акций.

"Мы, безусловно, очень внимательно следим за этой информацией, но мы не можем точно сказать, потому что не всегда понятно, о чем конкретно идет речь, о чьих решениях, что привело к таким решениям. Поэтому здесь мы тоже бы не спешили делать какие-то заключения", - сказал Д.Песков.