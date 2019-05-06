Берлин подтвердил право Израиля отвечать на ракетные обстрелы его территории

Представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что Берлин осуждает обстрелы израильской территории.

"Мы осуждаем обстрелы самым суровым образом",- сказала У.Деммер журналистам в понедельник.

По ее словам, "Израиль имеет право защищаться".

Обострение ситуации с взаимными ударами началось в минувшую субботу. Как сообщалось, боевики палестинских движений ХАМАС и "Исламский джихад" (террористическая группировка, запрещена в РФ) осуществили пуски не менее 700 ракет по Израилю. Из них израильской территории достигли не менее 361 ракеты.

В результате ракетных обстрелов израильской территории погибли не менее трех мирных граждан Израиля. Итогами ответных ударов израильских ВВС по сектору Газа стала гибель 23 палестинцев, 10 из них - боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

Ранее СМИ сообщали, что лидеры палестинских группировок и Израиль достигли соглашения о прекращении огня.

Однако издание "Таймс оф израэл" отмечало, что официального объявления об этом с какой-либо стороны не было.