Глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник заявил, что соболезнует в связи с произошедшим накануне в аэропорту "Шереметьево" трагическим инцидентом с самолетом Superjet-100.
"Потрясенные мы видим сообщения об авиационном происшествии в Москве. Наши мысли - о многочисленных жертвах и пострадавших", - написал он на своей странице в Twitter.
"Мы приносим глубокие соболезнования всем россиянам, которые лишились своих любимых из-за этого несчастья", - продолжил он.
Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18.32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.
По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта, сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская.
По словам источника "Интерфакса", по основной версии на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники, самолет пошел на аварийную посадку с полными баками топлива, от ударов о полосу разрушилась одна из стоек шасси, загорелся двигатель.
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